Big Player der Tech-Branche, an der Nase herumgeführt von einer Gruppierung, angeführt von einem 17-Jährigen. Die Hackergruppe Lapsus$ hat zuletzt mit spektakulären Einbrüchen in die Systeme namhafter Tech-Unternehmen wie Samsung, Microsoft und Nvidia für Schlagzeilen gesorgt. Das Pikante an der Geschichte: Lücken bei der IT-Sicherheitsfirma Okta ermöglichten erst den Zugang zu den Tech-Giganten.Welche Auswirkungen die Angriffe für Cybersecurity-Spezialisten haben und welche Aktie jetzt trotz allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...