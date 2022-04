Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex erlebt bisher eine zweigeteilte Woche. Montag und Dienstag ging es für den DAX deutlich nach oben. Am Mittwoch rutschte er dann kräftig ab. Und auch gestern ging die Talfahrt weiter. Der DAX schloss bei 14.414 Punkten. Marktidee: Euro-Bund-Future Der Euro-Bund-Future befindet sich aktuell in einem Bärenmarkt. Am Dienstag markierte er ein Tief und startete dort einen Stabilisierungsversuch. Gestern formte der Kurs dann eine Bullish-Engulfing-Tageskerze. Aus technischer Sicht hat sich die Chance auf eine Erholung damit erhöht. Entscheidend ist jetzt eine bestimmte Hürde auf der Oberseite.