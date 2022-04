Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar stehen am Vormittag die vorläufigen Verbraucherpreise in der Eurozone auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Diese würden aber nur das inflationäre Szenario, das die nationalen Daten der großen Euro-Länder bereits gezeigt hätten, bestätigen und so richte sich der Blick heute wohl vor allem in die USA. Dort stünden mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes und dem Arbeitsmarktbericht wichtige Daten zur Veröffentlichung an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...