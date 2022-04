Dresden/Hamburg (ots) -Die Deutschland-Kreditkarte Classic gibt es im April 2022 mit einem Bonus* von bis zu 80 Euro. Inhaberinnen und Inhaber dieser kostenlosen Visa-Karte profitieren zudem von weiteren Top-Konditionen, wie dem weltweit kostenlosen Bezahlen und Abheben von Bargeld¹.Bis 80 EUR BonusNeukundinnen und Neukunden der Deutschland-Kreditkarte Classic können vom 1. bis 30. April 2022 von einem Bonus in Höhe von bis zu 80 Euro profitieren*. Zum einen erhalten sie 60 Euro Startguthaben, wenn sie die kostenfreie Visa-Card innerhalb der ersten acht Wochen für mindestens drei Transaktionen einsetzen. Das Geld wird spätestens sechs Wochen nach dem Karteneinsatz gutgeschrieben.Zum anderen winken 20 Euro pro geworbener Neukundin und geworbenem Neukunden. Für jede werbende Person sind auch mehrere Prämien möglich - und damit sogar mehr als "nur" 80 Euro Bonus.Vorteile der Deutschland-Kreditkarte ClassicDie Deutschland-Kreditkarte Classic überzeugt durch ihre Top-Konditionen. Denn für diese Visa-Karte fallen dauerhaft keine Jahresgebühren an. Sie lässt sich weltweit kostenlos zum Bezahlen und Abheben von Bargeld an Automaten einsetzen¹.Der Kreditkarten-Antrag ist rein digital - auch dank VideoIdent-Verfahren. Alternativ steht aber ebenso PostIdent zur Verfügung. Per Instant-Issuing-Funktion entscheidet die Bank sofort über den Online-Antrag.Mit der Deutschland-Kreditkarte Classic entfällt der Kontowechsel. Außerdem kann die Visa-Card bei Apple Pay sowie Google Pay hinterlegt werden. Die Rückzahlung ist flexibel und bis zu drei Monate zinsfrei².Link zur Startguthaben-Aktion:www.deutschland-kreditkarte.de/classic (https://www.deutschland-kreditkarte.de/klick/gkkae)Link zum "Kunden werben Kunden"-Programm:https://empfehlung.paysol.de (https://www.paysol.de/klick/uagbr)KurzbeschreibungDie Deutschland-Kreditkarte Classic gibt es im April 2022 mit bis zu 80 EUR Bonus. Dieser setzt sich aus 60 Euro Startguthaben und 20 Euro Werbe-Prämie zusammen. Die dauerhaft gebührenfreie Visa-Card ermöglicht weltweit kostenloses Bezahlen und Abheben von Bargeld. Der Online-Kreditkartenantrag verfügt über eine Instant-Issuing-Funktionalität: Die Entscheidung der Bank wird der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller sofort online mitgeteilt. Neben der NFC-Funktionalität zum kontaktlosen Bezahlen kann die Karte auch mit Apple Pay sowie Google Pay eingesetzt werden.Über PaySol GmbH & Co. KGPaySol ist Partner deutscher Finanzinstitute und Vermarkter sowie Urheber gemeinsamer Finanzprodukte. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten sowie Antragsstrecken bis hin zu deren Markenbildung und Vermarktung.Fußnoten* Neukundinnen und Neukunden, die im Aktionszeitraum 01. April bis 30. April 2022 eine Deutschland-Kreditkarte Classic online beantragen, erhalten ein Startguthaben i.H.v. 60EUR auf ihr Kreditkartenkonto gutgeschrieben, sofern die Deutschland-Kreditkarte Classic zum Zeitpunkt der Auszahlung weder gekündigt noch storniert wurde. Die Voraussetzung hierfür ist, dass innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt der Karte mindestens drei Transaktionen erzielt wurden. Geldabhebungen, Überweisungen auf das Referenzkonto und die Nutzung des Sofortgeldes sind vom Mindestumsatz ausgeschlossen. Die Auszahlung des Bonus erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach dem Karteneinsatz. Das Angebot gilt ausschließlich für Neukundinnen und Neukunden. Dies sind Antragssteller, die in den 12 Monaten vor Abschicken des Online-Antrags kein Kreditkartenkonto bei der Hanseatic Bank innehatten. Wir behalten uns vor, das Angebot zu ändern oder vorzeitig zu beenden.¹ Mit der Deutschland-Kreditkarte kann an Geldautomaten weltweit gebührenfrei Bargeld abgehoben werden. Gegebenenfalls können hierbei Gebühren des Geldautomatenbetreibers anfallen. Das heißt, zusätzlich zum Auszahlungsbetrag können Geldautomatenbetreiber individuelle Entgelte erheben, worauf die Hanseatic Bank keinen Einfluss hat. Derzeit ist dies nur im Ausland (z.B. in Thailand oder den USA) der Fall.² Die Aktion für Neukundinnen und Neukunden einer Deutschland-Kreditkarte Classic gilt für alle Umsätze innerhalb Ihres Verfügungsrahmens, die in den ersten 3 Monaten nach Kreditkartenerhalt getätigt werden. Nach Ablauf der 3 Monate fallen bei der Teilzahlung die vertraglichen Zinsen an.Pressekontakt:Christian BachHead of CommunicationsKönigsbrücker Str. 28, 01099 DresdenTel. (0351) 64753308Mail: presse@paysol.deOriginal-Content von: PaySol GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121054/5186112