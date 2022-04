Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts ist der Dax kaum verändert in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex notierte am Freitag 0,1 Prozent höher bei 14.426 Zählern. Investoren erhoffen sich von den Job-Daten Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Experten sagen für März den Aufbau von 490.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft voraus. Im Vormonat hatte das Plus bei 678.000 gelegen. ...

