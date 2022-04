Aufmerksamkeit richtet sich auf die Non-Farm Payrolls. Die Futures auf den S&P 500 legen am Freitag vor den Arbeitsmarktdaten für März, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, leicht zu. Am Donnerstag gewann die kurzfristige Abwärtskorrektur an Dynamik, da Putin mit seinem Rubel-Dekret verwirrte - Zahlungen für russisches Erdgas sollen künftig in Rubel erfolgen. Anleger könnten vorsichtig bleiben, da der Ukraine-Krieg die Energie- und Verbraucherpreise anziehen lässt und die Fed gezwungen ist, schneller ...

