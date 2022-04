Nach zwei schwachen Handelstagen mit deutlichen Kursverlusten kann sich der DAX am Freitag im frühen Handel stabilisieren. Knapp oberhalb von 14.400 Punkten scheint der Abverkauf vorerst zu Ende. Doch die Gemengelage bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs und der Stagflationsgefahr schwierig.Die Entwicklung der Energiepreise und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft bleiben das bestimmende Thema an der Börse. Auch vor dem Wochenende werden die Verhandlungen in Osteuropa und der Krieg in der Ukraine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...