Bei der spanischen Bank SANTANDER hält die Erholung von der Corona-Krise an. Im ersten Quartal verliefen die Geschäfte weiterhin stark, die Einnahmen der Bank entsprachen denen des vorangegangenen Quartals. Die Kreditvergabe erreichte mit einem voraussichtlichen Anstieg um 8 % im Vergleich zum Vorjahreswert wieder das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie.



Bereits im vergangenen Jahr war es für die Spanier wieder rund gelaufen. Nach einem Milliardenverlust im ersten Corona-Jahr hatte SANTANDER 2021 mit 8,1 Mrd. Euro mehr Überschuss erzielt als noch vor Ausbruch der Krise im Jahr 2019. Die genauen Zahlen für das erste Quartal will die Bank am 26. April bekannt geben, derweil bekräftigte man die Ziele für das gesamte Jahr.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



