Also ich gehöre zu den Menschen, die ihr Geld lieber in solide Dividendentitel investieren, als sich von der Bank ein Verwahrentgelt berechnen zu lassen. Und ich denke, dass ich damit vermutlich in allerbester Gesellschaft bin. Denn immer mehr Anleger setzen bei ihren Investitionen auf Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen. Und hier genießen die sogenannten Dividendenaristokraten einen ganz besonders guten Ruf. Immerhin haben sie ihre Dividende nicht nur regelmäßig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...