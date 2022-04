DJ S&P Global: Inflation und Krieg bremsen Eurozone-Industrie im März

FRANKFURT (Dow Jones)--Die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg haben den Schwung in der Eurozone-Industrie im März deutlich belastet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 56,5 (Vormonat: 58,2) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 57,0 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Gerade als das Abklingen der jüngsten Pandemiewelle der Erholung des Industriesektors in der Eurozone frischen Auftrieb verlieh, sich die Lieferketten entspannten und die Konjunktur in vielen Ländern an Dynamik gewann, hat der Krieg in der Ukraine für einen bedrohlichen neuen Gegenwind gesorgt", sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson.

