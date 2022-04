SHENZHEN, China, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Künstler auf der ganzen Welt investieren viel Zeit und Mühe in ihr Handwerk. Es ist der Albtraum eines jeden Künstlers, dass sein Werk nicht richtig dargestellt wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die wahre Form des Kunstwerks mit seinen natürlichen Farben auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn es um die letzten Feinheiten geht. Um als Künstler erfolgreich zu sein, braucht man die richtigen Werkzeuge, und deshalb ist der INNOCN 4K Computer Monitor 27C1U von Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd eine kluge Investition.







Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) ist ein weltweiter Innovator auf dem Gebiet der Displaytechnologie. Das Unternehmen stellt Bildschirme von höchster Qualität her, um den Menschen ein möglichst angenehmes Displayerlebnis zu bieten. INNOCN ist in der Lage, Bildschirme herzustellen, die sich positiv auf die Produktivität am Arbeitsplatz und zu Hause auswirken. Diese Displays gehören im Jahr 2022 zu den besten tragbaren Displays auf dem Markt. Mit über 260 Patentzertifikaten aus aller Welt hat sich das Unternehmen als Marktführer etabliert. Im Laufe der Jahre wurden dem Unternehmen zahlreiche Designpreise von renommierten Organisationen verliehen.

Daher ist der INNOCN 4K Computer Monitor 27C1U ein großartiges Werkzeug für kreative Kräfte. Die augenschonende Blaulichtfunktion des Bildschirms verhindert, dass die Augen ermüden. Selbst die anspruchsvollsten Aufgaben von zu Hause aus arbeitenden Videoeditoren, Programmierern und privaten Anwendern können so schnell erledigt werden. Diese Monitore bieten die beste Bildqualität mit lebendigen, akkuraten Farbdarstellungen. Jeder, der Videospiele mag, vom Anfänger bis zum Experten, wird die Live-Streaming-Funktionen und die beeindruckende Grafik zu schätzen wissen. Fotografen und Bildredakteure werden die naturgetreuen Farbkompositionen auf dem Display des INNOCN 4K Computer Monitor 27C1U mögen. Diese Creator können die Essenz ihres Handwerks einfangen, indem sie auf diesem Bildschirm die Bilder in ihrem ursprünglichen, unbearbeiteten Zustand anzeigen.

Der INNOCN 4K Computer Monitor 27C1U ist neben seinem beeindruckenden Funktionsumfang ein Kunstwerk in Bezug auf Design und Verarbeitungsqualität. Die Displays können zu Hause, in einem Studio oder in einer Gaming-Umgebung eingesetzt werden. Die INNOCN-Bildschirme sind effizient und mit der Software Mac Studio kompatibel, sodass die Verwendung ein Kinderspiel ist. Diese sind allen Designern, Künstlern, PC-Gamern und Fotografen gewidmet, die ständig auf der Suche nach idealen innovativen Produkten für ihre Arbeit sind. Diese Displays werden ab dem 5. April auf den europäischen Märkten erhältlich sein. Sie sind auf Amazon UK , DE , FR , IT , ES , PL , NL , SE sowie auf der offiziellen Website des Unternehmens verfügbar. Langfristiges Ziel von INNOCN ist es, seine umfangreichen Ressourcen und sein fundiertes Wissen über Produktdesign und Displays zu nutzen, um den Markt für Bildschirme auf neue Höhen zu bringen. Alle INNOCN-Produkte bieten hochpräzise Farbeffekte und einfach zu bedienende Erlebnisse, die weltweit für alle Creator inspirierend wirken.

Für weitere Informationen über den INNOCN 4K Computer Monitor 27C1U wenden Sie sich bitte direkt an das Unternehmen. E-Mail an INNOCN

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cbb91c46-7921-435f-9922-df065367f00d/de