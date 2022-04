... das Management will einen Split vorbereiten. Die News reichte, um die Aktie mit Kürzel GME außerbörslich um rund 14 % nach oben zu treiben.



Der Split soll in Form einer Aktiendividende (stock dividend) realisiert werden. Dafür wird den Aktionären bzw. der Hauptversammlung (annual general meeting) vorgeschlagen, die autorisierte Stückzahl von 300 Mio. auf 1 Mrd. zu erhöhen.



Vor ihrer Erweckung als Meme-Stock hatte die Aktie des defizitären Game-Software-Händlers unter 10 $ notiert. Vom Aktiensplit verspricht sich das Management künftig eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten. Chattechnisch läuft GME in einem Abwärtstrend mit Spike-artigen Kursspitzen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



