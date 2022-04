Der Batteriekonzern Varta geht nach einem überraschend hohen Gewinn 2021 mit vorsichtigen Erwartungen ins laufende Jahr. "Die derzeitige globale Lage durch die anhaltenden Folgen von Covid-19 und dem Ukraine-Krieg beeinflussen die Rohstoffpreise und Verfügbarkeit von Bauteilen bei unseren Kunden", sagte Finanzchef Armin Hessenberger."Einfluss auf unser Geschäft können wir daher nicht ausschließen", so Hessenberger bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Ellwangen. Im ersten Quartal lief es bereits ...

