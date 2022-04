DJ Bafin und Bundesbank starten Stresstest für kleinere Banken

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) haben mit dem fünften Stresstest zur Einschätzung der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit von rund 1.300 kleinen und mittelgroßen Banken begonnen, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht in Deutschland stehen. Dieser ursprünglich für 2021 geplante Test für so genannte "Less Significant Institutions" (LSIs) war wegen der Covid-19-Pandemie verschoben worden, um die teilnehmenden Banken zu entlasten.

Wie bei früheren LSI-Stresstests sollen die Ergebnisse zur Ermittlung der aufsichtlichen Eigenmittelempfehlung herangezogen werden. Parallel wird ein Stresstest bei allen deutschen Bausparkassen durchgeführt, der das Geschäftsmodell dieser Spezialinstitute berücksichtigt.

Der LSI-Stresstest besteht aus zwei Bausteinen. Im Umfrageteil werden die Plan- und Prognosedaten der Kreditinstitute sowie die Auswirkungen von fünf durch die Aufsicht vorgegebenen Zinsszenarien für den Zeitraum von 2022 bis 2026 abgefragt.

Im zweiten Teil, dem eigentlichen Stresstest, simulieren die Institute ihre Ertragslage und Widerstandsfähigkeit für die Jahre 2022 bis 2024, jeweils in einem Basis- und einem Stressszenario. Letzteres sieht eine massive Wirtschaftseintrübung und eine entsprechend herausfordernde Marktentwicklung vor.

Im Stresstest erfolgt eine Modellierung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Zinsergebnis-, Adressrisiko- und Marktrisikokomponenten der Banken. Der Verzehr an harter Kernkapitalquote wird als Differenz von Ausgangskapitalquote und der niedrigsten Kapitalquote im dreijährigen Stresshorizont bestimmt.

Die Banken müssen der Aufsicht die im Stresstest erhobenen Daten bis Ende Mai übermitteln. lm Anschluss unterziehen Bundesbank und Bafin die Ergebnisse einer Qualitätsprüfung und werden diese voraussichtlich Ende September veröffentlichen.

