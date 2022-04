Die Aktie von Standard Lithium (WKN: A2DJQP) hat aufgrund von Berichten über neue staatliche Förderungen der Branche in den vergangenen beiden Tagen bedeutende Kurssprünge gemacht - am Mittwoch um +6% und am Tag darauf nochmal um +12% auf nunmehr 11,13 CA$. Der Rohstoffproduzent verspricht einerseits enorme Umsatzsprünge. Andererseits sieht sich das Unternehmen jedoch auch mit schwerwiegenden Shortseller-Vorwürfen konfrontiert, die es noch nicht ...

