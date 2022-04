Linz (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der hohen Inflationszahlen in Europa wird die EZB kaum umhin kommen, noch in diesem Jahr einen oder zwei Zinsschritte zu setzen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit den Ziffern aus Spanien (9,8%) und Deutschland (7,3%) zeige die Inflation deutlich, dass sie weiter angestiegen sei. Die Märzziffer für die Eurozone werde vermutlich bei 7,7% zu liegen kommen. Damit haben wir in Europa vergleichbare Inflationsraten wie in den USA, wo die Verbraucherzahlen im Februar um 7,9% gestiegen sind, so Oberbank. Für den März könnte die Rate sogar auf über 8,0% weiter ansteigen. ...

