Während es an der Nachrichtenfront bei Steinhoff zuletzt sehr ruhig geblieben ist, tut sich umso mehr an den Börsen. Dort kämpfen die Käufer seit geraumer Zeit darum, die Aktie des Möbelkonzerns nicht ins Bodenlose abrutschten zu lassen. Bisher funktionierte das auch, allerdings ist die Luft nach unten nur als hauchdünn zu beschreiben.Bereits mehrfach prallte Steinhoff (NL0011375019) an der Marke von 0,20 Euro nach oben ab. So auch in dieser Woche, als die Kurse im Anschluss bis auf knapp 0,21 Euro zulegen konnten. Das war dann aber auch schon das ...

