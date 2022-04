Equinox Gold Corp. hat das erste Gold aus seiner neuen Mine Santa Luz in Brasilien gegossen, dies meldete das Unternehmen am Mittwoch.



Der Bau von Santa Luz wurde laut Equinox innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen, ohne dass es zu Arbeitsausfällen kam. Die Inbetriebnahme begann im Februar 2022 und man gehe davon aus, dass die Mine in den nächsten Monaten die kommerzielle Produktion erreichen wird.



Bei voller Auslastung wird Santa Luz voraussichtlich etwa 100.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Im Jahr 2022 soll der Ausstoß bei Santa Luz voraussichtlich 70.000 bis 90.000 Unzen Gold erreichen.



Die Mine verfügt über Expansionspotenzial durch unterirdische Erschließungsmöglichkeiten und mehrere Explorationsziele innerhalb des Grünsteingürtels, der sich zwischen Santa Luz und der Mine Fazenda erstreckt.



