Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 16/22Mittwoch, 20.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:14.15 Wer ist Wolodymyr Selenskyj?Umstrittener Politiker, gefeierter KriegsheldFrankreich 202215.00 Putins RusslandVom Spion zum PräsidentenGroßbritannien 202015.45 Putins RusslandGegner im VisierGroßbritannien 202016.30 Putins RusslandDer ewige PräsidentGroßbritannien 202017.15 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in RusslandDeutschland 2019"Russlands Fightclubs - Mit Fäusten aus der Armut" entfällt18.00 Russlands Schattenarmee - Kampfeinsatz in LibyenLibyen 2021"Liebe und Sex in Russland - Tradition, Gewalt und Widerstand" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)