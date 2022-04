Es sollte ein Aushängeschild im Wettstreit um Tech-IPOs werden und geriet zum Desaster. Ende März 2021 feierte Deliveroo sein Debüt an der Londoner Börse und schon am ersten Handelstag brach die Aktie des Essenslieferanten ein. Ein Jahr später ist noch immer keine Besserung in Sicht und (Groß-)Aktionäre wie Amazon müssen heftige Verluste verkraften.Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die ambitionierten Ziele für das IPO, die unter anderem eine Bewertung von 8,8 Milliarden Britischen ...

