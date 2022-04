London (www.anleihencheck.de) - Die Inflation klettert weiter: Aufgrund der anziehenden Energiepreise stieg der Verbraucherpreisindex in der Eurozone auf mehr als 7 Prozent und in den USA auf über 8 Prozent, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Das habe die US-Notenbank dazu veranlasst, eine vorgezogene Normalisierung ihrer Geldpolitik zu erörtern. ...

