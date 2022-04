Das Bremer Startup Eulektro hat in der Hansestadt den ersten von neun für dieses Jahr geplanten AC-Ladeparks eröffnet, die im Rahmen des Programms "Ladeinfrastruktur vor Ort" des Bundes gefördert werden. Der neu eröffnete Ladepark am Franziuseck in Bremen bietet sechs AC-Ladepunkte. Insgesamt sind für Eulektro aktuell Fördermitteln von 200.000 Euro im Rahmen des Bundesprogramms für neun derartige ...

