NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Covestro beim unveränderten Kursziel von 80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsbilanz des Kunststoffkonzerns an. Ihre Prognosen für das Gesamtjahr und bis 2024 blieben aber weitgehend unverändert. Insbesondere für 2023 hält sie die Gewinnerwartungen des Marktes für zu niedrig./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 17:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

