Die Sache mit der Dividende ist natürlich schon ärgerlich. Nachdem sich die gute operative Verfassung von H&R in den vergangenen Quartalen zunehmend bestätigte und die Anfang Februar kommunizierten Vorabzahlen für 2021 noch besser als von boersengefluester.de vermutet ausgefallen waren, hatten vermutlich nicht nur wir darauf gehofft, dass der Raffineriekonzern nach zuvor drei Nullrunden wieder eine ... The post H&R: Auf dem richtigen Weg appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...