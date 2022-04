DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Hauptversammlung 2020 nachgeholt - Keine Gegenanträge, Beschlüsse einstimmig gefasst

Bonn (pta023/01.04.2022/12:30) - 01. April 2022 - Die Murphy&Spitz Green Capital AG hat am 25. Februar 2022 ihre ordentliche Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2020 nachgeholt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde gewählt. Gegenanträge wurden nicht gestellt, auch Widerspruch zu Tageordnungspunkten ist im Nachgang nicht eingegangen. Teilgenommen hatten 36,39 Prozent der berechtigten Stimmen.

Die Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2020 war im vergangenen Jahr wegen Formfehlern angefochten worden und daher am Freitag, den 25. Februar am Firmensitz der Murphy&Spitz Green Capital AG in der Bonner Südstadt nachgeholt worden. Sie wurde nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten worden. Die Aktionär*innen konnten ihre Stimmen in der Hauptversammlung insbesondere auch im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben.

Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine börsennotierte Gesellschaft (ISIN DE000A0KPM66, Börse Düsseldorf) mit Fokus auf Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien und den Betrieb von Erneuerbare-Energie-Kraftwerken. Ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG verwaltet Vermögen privater und institutioneller Mandant*innen. Die Murphy&Spitz Green Energy AG, ebenfalls eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, projektiert und betreibt als Independent Power Producer (IPP) Erneuerbare-Energie-Kraftwerke in Europa.

Aussender: Murphy&Spitz Green Capital AG Adresse: Weberstraße 75, 53113 Bonn Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Murphy Tel.: +4922824391114 E-Mail: sandra.murphy@murphyandspitz.de Website: www.greencapital.de

ISIN(s): DE000A0KPM66 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

