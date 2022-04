Die dezentralen Energiekonzepte der Hamburger Gesellschaft bieten Effizienz, zunehmende Autarkie sowie eine erhöhte Preisstabilität. Anleger können mit der Vermögensanlage BHKW 8 Energieversorgung Deutschland in diese Konzepte investieren.Unsicherheiten auf dem Energiemarkt treiben EnergiepreiseDie Energiepreise sind in den vergangenen Wochen und Monaten rasant gestiegen. Die Unsicherheiten auf dem Energiemarkt und die angespannte Versorgungslage mit Erdgas haben die Preise bereits vor der russischen Invasion in die Ukraine dramatisch nach oben getrieben. Das teilte kürzlich das Statistische Bundesamt mit. Demnach war importierte Energie im Februar mit einem Plus von 129,5 Prozent mehr als doppelt so teuer wie ein Jahr zuvor. Im Inland erzeugte Energie habe 68 Prozent mehr gekostet. Aktuell sollen die Marktpreise für Erdgas etwa zwanzig Prozent und die Ölnotierungen etwa zehn Prozent über dem Vorkriegsniveau liegen. Das wird nicht ohne Konsequenzen für Endverbraucher und für die Wirtschaft bleiben. Zunehmend weisen Experten darauf hin, sich in den kommenden Wochen und Monaten auf deutliche Preiserhöhungen bei länger laufenden Lieferverträgen für Erdgas und Strom einzustellen.

