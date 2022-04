Die Aktien der Cannabisbranche haben zuletzt ein Lebenszeichen von sich gegeben. Grund ist die Aussicht auf eine Legalsierung in den USA. Heute wird hierzu eine wichtige Abstimmung erwartet. Am Donnerstag wurden die entsprechenden Vorarbeiten durchgeführt. Ein enstprechender Beschluss könnte neuen Schwung in die Branche bringen.Für den heutigen Freitag wird die Abstimmung über den MORE Act erwartet. Es ist der zweite Versuch, das Gesetz durchzubringen, das bereits im Jahr 2020 im Repräsentantenhaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...