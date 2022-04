Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat die Entwicklung der Liquiditätsquoten von 24 offenen Immobilienpublikumsfonds untersucht, so die Experten von Scope Analysis.Der Anteil liquider Mittel am Fondsvermögen sei im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die gewichtete durchschnittliche Liquiditätsquote habe Ende 2021 bei 15,2% gelegen, zwölf Monate zuvor habe sie noch 17,2% betragen. Das liquide Vermögen der untersuchten Produkte belaufe sich in Summe auf rund 17 Mrd. Euro, das Gesamtvermögen auf rund 113 Mrd. Euro. ...

