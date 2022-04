DJ Enel sichert sich EU-Mittel für Solarmodul-Fabrik in Italien

Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)--Die Europäische Union trägt zur Finanzierung der Erweiterung einer Fabrik für Solarmodule in Italien bei. Der italienische Stromversorger Enel hat eine Subventionsvereinbarung mit der EU-Kommission unterzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Enel will rund 600 Millionen Euro in die Fertigung investieren, wovon 118 Millionen Euro auf EU-Mittel entfallen. Die Produktionskapazität des Werks in Catania auf Sizilien soll auf 3 Gigawatt von derzeit 200 Megawatt steigen.

April 01, 2022 06:45 ET (10:45 GMT)

