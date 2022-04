NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Investmentbanken mit einem - entgegen den Markterwartungen - starken ersten Quartal dank aktiver Märkte und hoher Schwankungen. Sein Favorit ist Goldman Sachs./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 00:15 / BST

