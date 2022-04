TUI hat einen Teil seiner Schulden diese Woche zurückgezahlt. Zudem gibt es einen Plan wie der verschuldete Reisekonzern seine Verbindlichkeiten senken will. Der Kurs konnte in den letzten Tagen hinzugewinnen, die Experten bleiben durch die Bank weg aber weiterhin skeptisch. Der Krieg erhöht nun die Risiken.Die Pandemie befindet sich immer näher an dem Punkt, an dem sie in eine Endemie übergeht. Die Deutschen haben in den letzten zwei Jahren nicht nur auf Urlaube verzichtet, sondern generell zwangsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...