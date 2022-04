Die Sitzung stellt den aufstrebenden Markt für Decision Intelligence (intelligente Entscheidungsfindung) in den Mittelpunkt; Was kommt als Nächstes im Bereich Business Intelligence?

Experten von Delaware und Pyramid Analytics werden auf dem UKISUG Analytics Symposium, einer alljährlich stattfindenden Veranstaltung der unabhängigen UK Ireland SAP User Group, die am 5. April 2022 im Vox Conference Centre, Birmingham, stattfindet, erörtern, warum und wie Decision Intelligence die nächste Stufe im Bereich Analytik und Business Intelligence (ABI) in Unternehmensplattformen eingeführt werden sollte. Die Konferenz bietet die Möglichkeit zum Networking und zur Zusammenarbeit unter Fachkollegen, die sich auf SAP Analytics Cloud, Datenaufbereitung, Plattformen und Datenbanken sowie digitale Transformation spezialisiert haben.

Die Teilnahme am UKISUG Analytics Symposium ist kostenlos. Melden Sie sich hier an.

Wichtige Punkte:

Der Analytics Lead von Delaware und der Director of Product Management von Pyramid werden über Decision Intelligence sprechen und darüber, wie man diese Technologie in ein SAP Geschäfts- und Technologie-Ökosystem einführt.

Delaware implementiert die Pyramid Decision Intelligence Platform in Großbritannien und Irland und unterstützt Unternehmen dabei, das Potenzial von Daten voll auszuschöpfen, indem allen Entscheidungsträgern KI-gestützte Analysen zur Verfügung gestellt werden.

Beide Unternehmen verfügen über Partnerschaften mit SAP und Expertise im SAP-Technologie-Ökosystem.

Pyramid Analytics ist ein offizielles Mitglied des offenen "SAP PartnerEdge"-Ökosystems. Pyramid Platform ist von SAP für SAP BW/4HANA, SAP HANA und SAP NetWeaver zertifiziert.

Teilnehmer, notieren Sie sich den Termin in Ihrem Kalender

Chris Houlder, Analytics Lead bei Delaware, und Ian MacDonald, Director of Product Management bei Pyramid, werden darüber sprechen, wie Unternehmen, die SAP einsetzen, ihre Daten am besten verstehen können und wie sie auf sich schnell ändernde Bedingungen reagieren können. Darüber hinaus werden sie die Herausforderungen bei der Einführung einer ganzheitlichen Plattform ansprechen, die direkt auf SAP BW und SAP HANA arbeitet. Die Sitzung umfasst außerdem eine Demo der "Decision Intelligence"-Plattform von Pyramid Analytics und zeigt, wie Sie aus diesen SAP-Investitionen einen größeren Nutzen ziehen können. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr GMT.

Die Partnerschaft bringt Decision Intelligence zu Unternehmen in ganz Großbritannien und Irland

Pyramid Analytics und das globale IT-Dienstleistungsunternehmen Delaware haben eine Partnerschaftsvereinbarung geschlossen, in deren Rahmen die Unternehmen gemeinsam die Pyramid-Plattform für Decision Intelligence vermarkten und implementieren sowie Beratungsdienste anbieten. Durch die Partnerschaft wird die Pyramid-Plattform für die intelligente Entscheidungsfindung mehr als 3.000 Delaware-Beratern zur Verfügung gestellt. Die Pyramid-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen ABI-Umgebung (Analytics and Business Intelligence). Führende Technologieanalysten wie BARC, Dresner Advisory Services und Gartner stufen Pyramid bei den wesentlichen ABI-Fähigkeiten an erster Stelle ein.

Pyramid und Delaware pflegen enge Partnerschaften mit SAP, dem weltweit größten Anbieter von Enterprise Application Software (Anwendungssoftware für Unternehmen). Delaware und Pyramid Analytics bieten gemeinsam Lösungen an, die Kunden in die Lage versetzen, anspruchsvolle SAP-Datensätze und Nicht-SAP-Quellen aus einer Vielzahl von lokalen und Cloud-basierten Datenquellen über eine einzige Plattform für Decision Intelligence zu integrieren, ohne die Daten zu verlagern oder einzulesen.

Viele der Kunden von Delaware verfügen über komplexe Systemlandschaften und stehen vor der Herausforderung, genaue und einheitliche Berichte zu erstellen. Pyramid versetzt alle Benutzer von Datenwissenschaftlern bis hin zu nicht-technischen Geschäftsanwendern in die Lage, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Investitionen in SAP zu ziehen, indem die schnellsten, direkten Abfragen und Analysen in BW, BEx, HANA, CDS und IQ ermöglicht werden, während gleichzeitig die Investitionen in die Geschäftslogiken und die Sicherheit von SAP beibehalten werden und das alles in einer kompletten Point-and-Click-Analyseumgebung, die ohne Programmieraufwand auskommt und selbstverwaltet betrieben werden kann.

Zitate

Ian MacDonald, Director of Product Management, Pyramid Analytics: "Der Unternehmenserfolg in den dynamischen Märkten von heute setzt voraus, dass Unternehmen in Echtzeit auf Trends und Chancen reagieren können, und zwar präzise, schnell und skalierbar. Daten sind die Grundlage für bessere Entscheidungen. Aufgrund von Einschränkungen bei bestehenden Tools, Integrationsproblemen und Herausforderungen bei der Datenverwaltung haben viele SAP-Kunden jedoch Schwierigkeiten, alle erforderlichen Daten zugänglich zu machen, um moderne Self-Service-Analysefunktionen bereitzustellen. Die Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht es Geschäftsanwendern, einen größeren Nutzen aus ihren bestehenden SAP BW- und SAP HANA-Investitionen zu ziehen und bietet erstklassige Funktionalität und Performance bei gleichzeitiger Beibehaltung der mit der SAP-Plattform verbundenen Sicherheit und Governance."

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Die Decision Intelligence Platform von Pyramid vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Decision Intelligence Platform von Pyramid kann lokal, in einer privaten oder öffentlichen Cloud, eingebettet in andere Apps oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Über Delaware

Delaware ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen, das fortschrittliche Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen wollen. Delaware begleitet seine Kunden bei der Transformation ihrer Geschäftstätigkeit und nutzt dabei die Ökosysteme seiner Hauptgeschäftspartner, SAP und Microsoft. Delaware betreut seine Kunden auch im Anschluss daran und sorgt so für Kontinuität und kontinuierliche Verbesserungen. Delaware beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 24 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.delaware.co.uk.

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Decision Intelligence Platform von Pyramid kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation vorangetrieben werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220331005710/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

UK

Susie Evershed

Resonance

+44 7966 145092

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

US

Heather Racicot

Resonance

+1 360-632-5616

pyramidanalytics@resonancecrowd.com