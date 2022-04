Der Technologiesektor schlägt sich in einem schwierigen Umfeld bislang recht wacker, wenngleich es zuletzt zu Gewinnmitnahmen kam. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten und SAP-Konkurrenten Microsoft und Salesforce machten in den vergangenen Handelstagen einen robusten Eindruck. Aber in beiden Fällen lässt sich feststellen, dass es den Aktien bislang nicht gelang, wichtige Widerstände zu überspringen und sich so weiteres frisches Aufwärtspotential ...

Den vollständigen Artikel lesen ...