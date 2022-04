Familienpläne, die es teilweise bis zu fünf Mitgliedern einer Familie ermöglichen, gemeinsam ein Abo zu nutzen, sind bei Diensten wie Netflix oder Spotify bereits fest integriert. Nun will auch Microsoft einen Familienplan für den Xbox Game Pass herausbringen. Xbox-Chef Phil Spencer hatte es bereits vor zwei Jahren auf Twitter angekündigt, nun macht Microsoft ernst: Der Familienplan für den Xbox Game Pass könnte noch in diesem Jahr an den Start gehen. var embedId = "795cf739204bd5bb009c50f708543345"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...