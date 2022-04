Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits im Vorfeld des deutlichen Inflationsanstiegs im Euroraum auf 7,5% im März verzeichneten Bundesanleihen markante Verluste, so Ulf Krauss von der Helaba.10-jährige Bundesanleihen hätten innerhalb eines Monats fast 6% an Wert verloren. Dies sei der größte Kursrückgang seit 32 Jahren gewesen. So eine Ausverkaufssituation spreche erfahrungsgemäß für eine Gegenbewegung. An Argumenten dürfte es angesichts zunehmender Konjunkturängste und anhaltender Kriegshandlungen nicht fehlen. Die Renditen könnten zeitweise durchaus wieder sinken. Die Schwankungsanfälligkeit sei angesichts des Spannungsfelds, in dem sich die Anleger bewegen würden, sehr hoch. Ein teilweiser Ausfall von Energielieferungen nach Westeuropa würde die Situation noch unübersichtlicher machen. ...

