München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Die neue Arbeiter-Losigkeit - warum gehen Deutschland die Fachkräfte aus?Die Gäste:Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)Rainer Brüderle (Präsident des bpa-Arbeitgeberverbandes; er vertritt den Verband in der Pflegekommission; ehem. FDP-Wirtschaftsminister)Janine Wissler (DIE LINKE, Parteivorsitzende)Simon Meinberg (Tischlermeister; Inhaber und Geschäftsführer einer Tischlerei in Berlin)Dieter Könnes (Verbraucherjournalist; Moderator der WDR-Servicezeit-Sendung "Könnes kämpft")Im Einzelgespräch: Bettina Offer (Rechtsanwältin, spezialisiert auf Fachkräftezuwanderung und Ausländerbeschäftigungsrecht)Ob Pflegekraft, Kellnerin oder Handwerker - überall fehlen in Deutschland Fachkräfte. Die Unis sind voll, der Handwerker-Markt ist leer. Und das trotz oft guter Bezahlung. Was tun? Sind Fachkräfte aus dem Ausland die Lösung, die Menschen aus der Ukraine eine Hilfe?