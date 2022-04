Alles großen US-Indizes gingen gestern mit einem Minus von rund 1,5 Prozent aus dem Handel. Das es keine Fortschritte bei den Verhandlungen im Ukraine-Krieg gibt, drückte an der Wall Street auf die Stimmung. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nike, Ford, General Motors, Li Auto, Nio, Toshiba, Meta Platforms, Tilray, Canopy Growth, Blackberry und Poshmark. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv