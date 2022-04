DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. April (14. KW)

=== M O N T A G, 4. April 2022 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesumweltministerin Lemke, PK zur Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, PK (virtuell) mit Präsident Sewing und Hauptgeschäftsführer Ossig zu aktuellen Themen 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Chemie-Industrie (bis 5.4.), Wiesbaden *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar - Börsenfeiertag China D I E N S T A G, 5. April 2022 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) 11:00 DE/DSGV, Online-PG zu "Geldpolitik: Verfestigung der Inflation verhindern" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 400 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR 14:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser und BKA-Präsident Münch, PK zur polizeilichen Kriminalstatistik 2021, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht März zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Februar und März zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service März (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März 17:00 DE/Umweltbundesamt und Stiftung KlimaWirtschaft, Podiumsdiskussion (digital) zum Thema "Transformation zu klimaneutraler Wirtschaft", u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Habeck, Mercedes-Benz-Group-CEO Källenius und Thyssenkrupp-CEO Merz 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen März - Börsenfeiertag Hongkong, China M I T T W O C H, 6. April 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin März *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-close Trading Update, Bristol *** 09:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von EZB und EU-Kommission zur europäischen Finanzintegration und -stabilität *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde, Cassino *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 12:45 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei VII. Delphi Economic Forum 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15./16. März - DE/Bundeskanzler Scholz und Tschechiens Ministerpräsident Fiala, bilaterale Gespräche, Berlin D O N N E R S T A G, 7. April 2022 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Schrobenhausen 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar *** 09:00 CH/Währungsreserven März 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Bonn 10:00 CH/Swiss Re Group, Investorentag, Zürich *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Beratungen mit den Länder- Ministerpräsidenten, Berlin - DE/Hamburg Commercial Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg F R E I T A G, 8. April 2022 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz zu "Technology and Finance" der IESE Business School, Barcelona *** - GB/Großbritanniens Premierminister Johnson und Bundeskanzler Scholz, gemeinsame PK nach Gespräch, London - EU/Ratingüberprüfungen für die Ukraine (Moody's), Österreich (Fitch), Finnland (Fitch), Rumänien (Fitch) S O N N T A G, 10. April 2022 *** - FR/Präsidentschaftswahl in Frankreich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 01, 2022 08:25 ET (12:25 GMT)

