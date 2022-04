WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lohnentwicklung im März wie erwartet beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Monatsvergleich um 0,4 Prozent gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet. Im Monat zuvor waren die Löhne nur um revidiert 0,1 Prozent gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Löhne im März um 5,6 Prozent zu. Im Vormonat hatte der Zuwachs 5,2 Prozent betragen. Analysten hatten aktuell mit einer Beschleunigung auf 5,5 Prozent gerechnet./la/jkr/mis