Mit dem Start des russischen Überfalls auf die Ukraine wurden die dortigen Satelliten-Modems von Viasat durch einen Cyberangriff funktionsunfähig gemacht. Die dafür eingesetzte Malware scheint noch mehr zu können. Im Zuge eines russischen Cyberangriffs auf die ukrainischen Satelliten-Modems des Betreibers Viasat kam es auch in anderen europäischen Staaten zu Störungen. So waren etwa 5.800 Enercon-Windturbinen in Deutschland nicht mehr über ihre Fernüberwachungsfunktionen zu steuern. Enercon-Ausfall: Satellitenbetreiber Viasat wiegelt ab Viasat hat den Vorfall inzwischen untersucht und dazu am Mittwoch ...

