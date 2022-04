DGAP-News: Lechwerke AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Lechwerke AG Augsburg International Securities Identification Number (ISIN): DE0006458003 Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 28. März 2022 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Lechwerke AG als virtuelle Hauptversammlung einberufen für Mittwoch, den 11. Mai 2022, um 10:00 Uhr MESZ. In der Einberufung wird im Abschnitt 'Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts' Folgendes ausgeführt: 'Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß den Anforderungen des § 67c Absatz 3 Aktiengesetz ist ausreichend.' Diesen Passus fassen wir aus Gründen rechtlicher Vorsicht innerhalb der gesetzlichen Einberufungsfrist wie folgt neu: 'Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes des Letztintermediärs in Textform in deutscher oder englischer Sprache erforderlich; ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß den Anforderungen des § 67c Absatz 3 Aktiengesetz ist ausreichend.' Im Übrigen bleibt die im Bundesanzeiger am 28. März 2022 bekanntgemachte Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung unberührt. Augsburg, im März 2022 Lechwerke AG Der Vorstand

