DJ US-Arbeitsmarkt zeigt weiter Stärke im März

Von Sarah Chaney Cambon

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Jobwachstum ist im März stark geblieben, was die Federal Reserve angesichts der hohen Inflation dazu bringen könnte, die Zinsen zügiger und in größeren Schritten zu erhöhen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 431.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 490.000 Jobs erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 95.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für Februar nun ein Stellenplus von 750.000 (vorläufig: 678.000) und für Januar von 504.000 (vorläufig: 481.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote sank im März auf 3,6 von 3,8 Prozent, während Ökonomen nur einen Rückgang auf 3,7 Prozent erwartet hatten. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - stieg von 62,3 auf 62,4 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 31,73 Dollar. Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 5,6 Prozent höher.

Die Stärke des US-Arbeitsmarktes könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung im Mai um 50 Basispunkte anzuheben. Fed-Chef Jerome Powell sagte zuletzt, die US-Notenbank müsse die Zinsen "zügig" und möglicherweise "aggressiver" anheben, um zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt.

April 01, 2022

