DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 2. April, bis Montag, 4. April

=== S A M S T A G, 2. April 2022 10:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Ambrosetti Finance Workshop, Cernobbio S O N N T A G, 3. April 2022 - RS/Parlaments- und Präsidentschaftswahl in Serbien - HU/Parlamentswahl in Ungarn M O N T A G, 4. April 2022 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +10,5 Mrd Euro zuvor: +9,4 Mrd Euro Export kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm Import kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -4,2% gg Vm *** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesumweltministerin Lemke, PK zur Einigung auf eine Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land, Berlin 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PK (virtuell) mit Präsident Sewing und Hauptgeschäftsführer Ossig zu aktuellen Themen 11:00 DE/Lufthansa, Fraport und Flughafen München, gemeinsame PK der Vorstandsvorsitzenden zur Klimaschutzinitiative "Fit for 55", Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Chemie-Industrie (bis 5.4.), Wiesbaden *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm - Börsenfeiertag China ===

