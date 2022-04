WOLFSBURG/MLADA BOLESLAV (dpa-AFX) - Der Vertriebschef der VW-Kernmarke , Klaus Zellmer, soll Berichten zufolge der Nachfolger von Thomas Schäfer an der Spitze der Konzerntochter Skoda werden. Er übernehme den Führungsjob zum 1. Juli, meldeten das Wirtschaftsportal "Business Insider" und die "Automobilwoche" am Freitag. Vermutungen in diese Richtung hatte es schon länger gegeben - die Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg wollte sich zunächst nicht näher zu der Personalie äußern.

Zellmer war viele Jahre auch für den ebenfalls zu Europas größter Autogruppe gehörenden Sport- und Geländewagenbauer Porsche tätig gewesen, unter anderem als Leiter von dessen US-Geschäft. Demnächst steuert er nun voraussichtlich die tschechische Marke mit Hauptsitz in Mlada Boleslav. Die Entscheidung wäre Teil eines der bei VW üblichen, größeren personellen Rundumschläge im Top-Management.

Fest steht bereits, dass Schäfer in diesem Jahr den bisherigen Chef der Marke Volkswagen Pkw, Ralf Brandstätter, ablösen soll. Dieser wiederum geht im Sommer nach China, wo er in einer neuen Funktion für den Gesamtkonzern das zuletzt nicht optimal laufende Geschäft dort verantwortet. Die Volksrepublik ist der größte Automarkt der Welt./jap/DP/stw