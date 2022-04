Wien (www.fondscheck.de) - Berenberg expandiert in Richtung London, so die Experten von "FONDS professionell".Zumindest gelte das für den Bereich "Corporate Finance" (Unternehmensfinanzierung). Dieser Geschäftsbereich werde in Kontinentaleuropa neu geordnet: Statt diesen wie bisher auf Frankfurt, Paris und Brüssel zu verteilen, solle dieser künftig zentral von London aus gesteuert werden. "Wir werden die Corporate-Finance-Einheit für Kontinentaleuropa nach London verlegen", sage Fabian de Smet, Chef für das Investmentbanking in der Region, gegenüber Bloomberg. "Wir bewegen uns von einem generalistischen lokalen Ansatz hin zu einem sektororientierten." ...

