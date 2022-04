In der letzten März-Woche (Kalenderwoche 13. vom 27.03 bis 01.04.2022) bestimmen Neuemissionen und Finanzkennzahlen - speziell von Erneuerbare Energien-Unternehmen - das Geschehen am KMU-Anleihemarkt. Aktuell befinden sich weiterhin der 7,50%-Green Bond der AOC I Die Stadtentwickler GmbH sowie die neue Schalke 04-Anleihe in der Zeichnungsphase. Bei letzterer gab es in dieser Woche bei einzelnen Banken technische Probleme im Zeichnungsprozess, die aber schnell wieder behoben werden konnten. Die neue S04-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49), die jährlich mit 5,50% verzinst wird, kann noch bis zum 13. April 2022 über die Deutsche Börse gezeichnet werden. Alternativ kann die Anleihe bis zum 8. April 2022 auch über die Homepage der Königsblauen geordert werden. Je gezeichneter Anleihe erhalten Anleger dabei einen Bonus in Höhe von 5,00 Euro.

Neben AOC und Schalke 04 sucht derzeit auch die artec technologies AG Investoren für ihre Krypto-Wandelanleihe am Kapitalmarkt. Das Emissionsvolumen des Kryptowertpapiers beträgt knapp 2 Mio. Euro, die Verzinsung liegt bei 3,00% p.a. Über die Digital Assets-Serviceplattform tradias.de kann die Wandelanleihe des Technologieunternehmens gezeichnet werden. "Neun deutsche und internationale Landesmedienanstalten nutzen unsere Software zur Analyse von Zuschauerquoten und Sendeinhalten. Bei Industrieunternehmen ...

