Solutiance AG: Aktionäre unterstützen Kurs des Vorstands bei außerordentlicher Hauptversammlung



01.04.2022 / 17:46

- Beschlussvorschlag mit großer Mehrheit angenommen - Auftragsbestand 2022 bereits auf Niveau Jahresumsatz 2021 - Optimistischer Ausblick für weiteren Verlauf des Geschäftsjahres Die Aktionäre der Solutiance AG haben bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 1. April 2022 mit 99,3% der abgegebenen Stimmen den Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 und gleichzeitiger Kapitalerhöhung im Verhältnis 5:2 unterstützt. Geplant ist eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht mit einem Volumen von bis zu 1.563.726 neuen Aktien. Das für die Durchführung der Kapitalerhöhung erforderliche Wertpapierinformationsblatt wird gegenwärtig mit der BaFin abgestimmt. Das erste Quartal 2022 ist im Hinblick auf Auftragseingang und Entwicklung der Angebotspipeline sowohl bei bestehenden Kunden, als auch bei potenziell neuen Kunden erfreulich verlaufen. Die finalen Zahlen zum Verlauf des ersten Quartals wird die Gesellschaft Ende April vorstellen. Diese Entwicklung spiegelt sich im Auftragsbestand für das Jahr 2022 wider, der per 30. März mit 2.012 TEUR bereits 98% des gesamten Umsatzes des Jahres 2021 ausmacht. Bei einem Volumen an offenen Angeboten in Höhe von 9.674 TEUR, davon 3.257 TEUR an 35 potenzielle Neukunden bleibt der Vorstand zuversichtlich, in 2022 einen Umsatz in Höhe von 3.567 TEUR zu erreichen. Die Präsentation des Vorstands finden Sie unter: https://solutiance.com/wp-content/uploads/2022/04/220401-ao-Hauptversammlung-Praesentation-Vorstand.pdf Die Abstimmungsergebnisse sind unter https://solutiance.com/wp-content/uploads/2022/04/Abstimmungsergebnis-Uebersicht.pdf abrufbar. Diese und weitere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung 2022 finden Sie auf der Website der Solutiance AG (www.solutiance.com) unter dem Reiter "Corporate Governance": https://solutiance.com/investoren-corporate-governance (dort im Bereich "Hauptversammlungen" unter "Außerordentliche Hauptversammlung vom 1. April 2022"). Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf Twitter, Facebook, Xing und LinkedIn. https://twitter.com/solutiance https://www.facebook.com/solutiance/ https://www.xing.com/companies/solutianceag https://www.linkedin.com/company/16246217/ Disclaimer Diese Veröffentlichung sowie die darin enthaltenen Informationen sind Werbung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Bezugsangebot in Deutschland im weiteren Verlauf wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts erfolgen. Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Solutiance AG (die 'Gesellschaft') in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Investoren wird empfohlen, das Wertpapier-Informationsblatt und das entsprechende im Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot aufmerksam zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht als Befürwortung der betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist. Das Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations unter https://solutiance.com/investoren kostenlos zur Verfügung gestellt.

