Nach dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr muss HBM Healthcare Investments im per 31. März 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/22 einen leichten Wertrückgang hinnehmen. Der Innere Wert je Aktie (NAV) je Aktie reduzierte sich um 3.6 Prozent auf CHF 285.53. Der Aktienkurs ging überproportional um 13.2 Prozent auf CHF 276.00 zurück. Im Gesundheitssektor zeigte sich im Berichtsjahr bezüglich der Wertentwicklung ein gemischtes Bild. Während der MSCI World Health Care Index, welcher hauptsächlich die grosskapitalisierten Unternehmen aus dem Pharma- und Medizinaltechniksektor abbildet, um 13 Prozent anstieg, reduzierten sich die Marktkapitalisierungen der Biotechunternehmen (Nasdaq Biotechnology Index -13% und SPDR S&P Biotech ETF -35%) teils markant. Auf Grundlage des NAV per 31. März 2022 erwartet HBM Healthcare Investments einen Jahresverlust von rund CHF 80 Millionen (Vorjahr Jahresgewinn von CHF 756 Millionen). Bei einer Beteiligungsgesellschaft reflektiert das Nettoergebnis die Wertveränderungen der gehaltenen Beteiligungen. Mit einem gut ausbalancierten Mix aus privaten und börsenkotierten Unternehmen und einem Bestand an flüssigen Mitteln von mehr als CHF 220 Millionen bleibt das Portfolio unverändert attraktiv für einen langfristigen Wertzuwachs positioniert. Beim vorliegenden Ergebnis handelt es sich um vorläufige und ungeprüfte Zahlen auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird am Freitag, 6. Mai 2022 veröffentlicht. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

