Halle/MZ (ots) -



Die risikofreudige Corona-Politik wäre akzeptabel, wenn die Impfquote in Deutschland hoch wäre. Das ist aber nicht der Fall. Bei dem Thema hat die Bundesregierung ihre Ziele weit verfehlt. Nach einer gelungenen Booster-Impfung-Kampagne vor Weihnachten sind alle weiteren ehrgeizigen Ziele zur Erhöhung der Quote weit verfehlt worden. Die Abstimmung über die Impfpflicht am Donnerstag im Bundestag wird an der Situation wohl nicht viel ändern. Eine allgemeine Impfpflicht, wie sie der Kanzler und sein Gesundheitsminister angekündigt haben, wird nicht kommen. Die beiden verfügten selbst nicht über den Mut, eben diese in der Koalition gegen den Widerstand der FDP durchzusetzen. Die mögliche Kompromisslösung einer Impfpflicht ab 50 Jahren mit Konsequenzen für Ungeimpfte erst im Herbst wird nicht die Wende bringen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5186906

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de