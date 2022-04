Mit der KI Biennale veranstaltet Essen erstmals ein Festival über künstliche Intelligenz in Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Besucher:innen sollen dort auf interessante Art und Weise die Möglichkeiten von KI-Technologien erleben können. Die Ruhrmetropole Essen ist vom 23. April bis zum 12. Juni Schauplatz der ersten KI Biennale mit mehr als 60 Veranstaltungen und Attraktionen in der ganzen Stadt. Das nach Angaben des Veranstalters weltweit erste "interdisziplinäre Festival über Künstliche Intelligenz in Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft" soll Besucherinnen und Besucher - oft spielerisch und sinnlich –...

Den vollständigen Artikel lesen ...